В центре Петербурга чуть не загорелся отель

Огонь удалось ликвидировать довольно быстро – всего за полчаса.

Об этом стало известно вечером 28 июля. Обо всем сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось в центре города – на Почтамтской улице вспыхнула электрощитовая. На место прибыли спасатели – 17 человек и четыре спецмашины боролись с пожаром. Они справились со своей задачей за полчаса. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что огонь мог перекинуться на отель поблизости. К счастью, его быстро ликвидировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в аварии под Гатчиной пострадал маленький ребенок. Помощь медиков понадобилась сразу трем людям.