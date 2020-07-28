В Петербурге задержали грабителя банка

Мужчина заявил, что лишился работы и поэтому пошел на преступление.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали мужчину, который вынес из банка на Большом проспекте Васильевского острова около одного миллиона рублей. Мужчина объяснил, что потерял работу и нуждался в деньгах, поэтому и пошел на преступление. Все средства были изъяты, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Напоминаем, что злоумышленник зашел в отделение Сбербанка с пистолетом и начал угрожать. Когда он получил желаемое, скрылся с места происшествия, но уже через пару часов был задержан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обстоятельства повреждения банкомата в Петергофе устанавливаются.