В АТОР рассказали, сколько будет стоить тур в Турцию в августе

В Турцию можно будет летать с 1 августа. Фото: pixabay.com

В Турцию можно будет летать с 1 августа. Фото: pixabay.com

Эксперты посчитали, что путешествие за границу обойдется в два раза дороже, чем в России.

Об этом стало известно 28 июля. Обо всем сообщили в Ассоциации туроператоров России, пишут РИА Новости. Чтобы поехать в Турцию, нужно будет заплатить как минимум 57 тысяч рублей, а вот за отдых в пятизвездочном отеле придется отдать около 110 тысяч рублей. Что касается российских курортов, то там цены намного скромнее. Поездка в Крым или Краснодарский край будет стоить около 30 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что несмотря на открытые границы, нужно лишний раз подумать, прежде чем ехать отдыхать за рубеж. Они советуют присмотреться к возможности путешествий по России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бородина негативно отреагировала на нежелание россиян развивать внутренний туризм.