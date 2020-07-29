Папарацци запечатлели плачущую Ким Кардашьян на встрече с мужем

Модель сидит в машине рядом с Канье Уэстом и плачет.

Об этом стало известно 28 июля. Папарацци заметили модель Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста, когда они покупали фаст-фуд. В какой-то момент звезда расплакалась, на снимках видно, как она утирает слезы. Затем супруги замечают пристальное внимание камер и оборачиваются. Непонятно, о чем говорили знаменитости – поклонники считают, что они могли примириться после эмоциональной и публичной ссоры.

Напоминаем, что Уэст не раз писал, что хочет расстаться с женой, так как она пытается положить его в психушку. Кардашьян объяснила, что у рэпера биполярное расстройство и его настроение иногда резко меняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом.