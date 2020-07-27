Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом

Недавно модель рассказала о биполярном расстройстве своего супруга.

Об этом стало известно 27 июля. Обо всем пишет «СтарХит». Американская модель Ким Кардашьян задумывается о том, что хочет развестись со своим супругом, рэпером Канье Уэстом. Новостью она поделилась с подписчиками, отметив, что дождется, пока артист придет в себя. До тех пор, пока состояние Уэста не нормализуется, модель не собирается расставаться.

Напоминаем, что о желании развестись писал и сам рэпер в своих социальных сетях. Уэст писал, что не доверяет супруге, потому что она пытается положить его в больницу. Ким объяснила поступок мужа его биполярным расстройством.

Спустя время рэпер признал свою вину, но уже, видимо, поздно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ким Кардашьян рассказала поклонникам о биполярном расстройстве Канье Уэста. Модель объяснила, что человека с данным расстройство сложно заставить лечиться, а также попросила не осуждать рэпера в непростые времена.