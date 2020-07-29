В Петербурге откроется супермаркет новой продовольственной сети

В Северной столице продолжаются активные изменения в сфере продовольственных магазинов. Так, в городе ожидается открытие супермаркета новой торговой сети EUROSPAR.

Магазин планирует открыть компания «СПАР Миддл Волга». Супермаркет займет площади магазина «Лэнд», который сейчас располагается на цокольном этаже старейшего и крупнейшего торгового дома Северной столицы «Пассаж» на Невском проспекте, 48.

Новый проект подразумевает продажу не только продуктов, но и готовых блюд. Так, на открытых витринах планируют выставлять wok, стейки, бургеры, свежую выпечку и другие наименования. Специально для этого на территории супермаркета организуют обеденную зону. Отметим, что «Лэнд» покинет «Пассаж» уже через два дня, 31 июля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Петербурга уходит сеть супермаркетов «Виктория».