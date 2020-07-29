НВО планирует выпустить сериал о создании вакцины от COVID-19

НВО планирует выпустить сериал о создании вакцины от COVID-19
О том, что стоит за привычными нам прививками, расскажет создать сериала Адам Маккей. Фото: pixabay.com

Американская телекомпания НВО планирует выпустить экранизацию процесса создания препарата от новой коронавирусной инфекции.

Сценаристы уже готовятся приступить к работе, а в качестве основы будет использоваться книга под названием The First Shot («Первый укол»). Её автором является журналист Брендан Боррелл, который в своем произведении рассказывает, во что обходится разработка вакцины ученым, политикам, фармацевтическим компаниям и рядовому населению.

По данным портала Deadline, ответственным за создание проекта является режиссер и продюсер Адам Маккей, которому принадлежит фильм «Игра на понижение». Кинокартина получила «Оскар» в 2016 году за лучший адаптированный сценарий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что российские кинотеатры в самом скором времени должны открыть свои двери для посетителей.

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