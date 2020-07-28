В российских кинотеатрах устроят премьеры десяти фильмов

В российских кинотеатрах устроят премьеры десяти фильмов
Кинотеатры могут открыться совсем скоро. Фото: unsplash.com

Они откроют свои двери уже совсем скоро.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова рассказала, что уже запланированы премьеры десяти фильмов, среди которых есть комедии, драмы и ужасы – «картины на любой вкус». Также в стране пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, на который россияне с удовольствием раскупают билеты – они соскучились по новинкам. Сеть «Каро» надеется, что с 1 августа удастся открыть большинство площадок.

«Нам важно, как мы будем заканчивать этот год и как сложится 2021 год для всей киноотрасли, потому что в 2021 году мы будем отдавать долги 2020 года»,

— заключила президент сети.

Напоминаем, что кинотеатры закрыли еще в середине марта из-за пандемии коронавируса. В результаты отменили и перенесли многие премьеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кинотеатры Петербурга могут заработать в августе.

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