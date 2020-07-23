Кинотеатры Петербурга могут заработать в августе

Официальной информации от властей по этому поводу еще нет.

Ограничительные меры в городе продолжают снимать. Уже с 27 июля заработают торговые центры и рестораны. Однако, по поводу кинотеатров пока ничего не слышно. Своими предположениями по поводу их открытия поделился глава ассоциации кинотеатров Олег Березин.

Березин считает, что возобновление деятельности данных развлекательным мест станет возможным в период с середины августа до начала сентября. В качестве картины, которая потенциально может заинтересовать первых зрителей в августе будет комедия «Хэппи Энд». Именно в последний летний месяц она выходит в прокат. Но, если же открытие состоится в сентябре, поклонников кинематографа будут развлекать российскими фильмами. Так как релиз большей части голливудских картин был перенесен из-за пандемии на 2021 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не планируют открывать фудкорты и кинотеатры в ТЦ.