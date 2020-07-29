Ночью на КАД пожарные тушили полыхающий Saab

Ночью на КАД пожарные тушили полыхающий Saab
Машину тушили пять сотрудников. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Фрунзенском районе Петербурга среди ночи на КАД вспыхнул легковой автомобиль. С огнем боролись пять спасателей.

Возгорание случилось в среду, 29 июля, на 82-м километре КАД (внешнее кольцо). Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 2:15.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к месту происшествия оперативно выехали сотрудники части на одной специальной машине. К 3:21 огонь был ликвидирован.

В результате пожара в автомобиле марки Saab выгорел моторный отсек. Причины воспламенения не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга чуть не загорелся отель. Огонь удалось ликвидировать довольно быстро – всего за полчаса.

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