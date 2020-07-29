На Ленсовета спасатели почти час тушили квартиру, обгорел холодильник

В Московском районе Петербурга спасатели тушили пожар в квартире жилого дома. Причину появления огня установят дознаватели.

Возгорание случилось в среду, 29 июля, в доме №10 на улица Ленсовета. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 5:19. На место происшествия незамедлительно были направлены 15 сотрудников части на трех машинах спецтехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, спасателям удалось ликвидировать пламя за сорок минут. К 5:56 огонь был полностью потушен.

В результате возгорания в двухкомнатной отдельной квартире обгорел холодильник и обстановка на площади 3 «квадратов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на КАД пожарные тушили полыхающий Saab. В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек.