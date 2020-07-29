ТРК «Европолис» хочет судиться со Смольным за открытие фуд-кортов

Левченко считает, что, помимо прочего, жителей Петербурга лишают возможности доступно перекусить во время шоппинга или прогулки. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Левченко считает, что, помимо прочего, жителей Петербурга лишают возможности доступно перекусить во время шоппинга или прогулки. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

ТРК «Европолис» намерен через суд добиться от правительства Северной столицы отмены запрета на работу фуд-кортов и кинотеатров на территории торговых центров.

Об этом рассказал бизнесмен и управляющий партнер компании Fort Group, которой принадлежит «Европолис», Максим Левченко. Предприниматель объяснил, что основания для рекомендаций Роспотребнадзора по закрытию важных составляющих работы ТЦ до 16 августа, ему неясны.

В частности, Левченко пытается понять, почему фуд-маркеты на рынках, как и большие рестораны, являются безопасными для посетителей, а фуд-корты в торговых центрах — нет. «Похоже на форменное издевательство», — считает бизнесмен. Он призвал коллег по сфере деятельности присоединяться к его возмущенному иску.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговые центры в Санкт-Петербурге возобновили работу с 27 июля.