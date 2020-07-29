В Петербурге задержали подозреваемых в содействии террористам

В Петербурге задержали подозреваемых в содействии террористам
В Петербурге задержаны предполагаемые пособники террористов. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали граждан Таджикистана, подозреваемых в пособничестве террористам. Оперативные мероприятия проведены в рамках расследования уголовного дела о содействии террористической деятельности.

Один из задержанных подозревается в содействии террористам путем финансирования, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственные действия продолжаются. Количество задержанных не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки террористической организации «Исламское движение Узбекистана», запрещенной на территории Российской Федерации. В ходе оперативных мероприятий найдены и изъяты пропагандистские видеоматериалы, паспорта с ложными данными и религиозная литература, запрещенная в России.

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