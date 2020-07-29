В Петербурге жилой дом незаконно обустроили под пансионат для инвалидов и престарелых

В частном доме предоставлялись социальные услуги пожилым людям и инвалидам. Фото: pixabay

В частном доме предоставлялись социальные услуги пожилым людям и инвалидам. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга в частном жилом доме принимали инвалидов и престарелых. При проверке были выявлены многочисленные нарушения.

Об этом стало известно в среду, 29 июля. Специалисты контролирующих органов наведались в пансионат «Володарский». Они установили, что в частном доме предоставлялись социальные услуги пожилым людям и инвалидам. Проверка показала многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщили в прокуратура города, земельный участок, на котором расположено здание, предназначен для индивидуальной жилой застройки.

В результате был подан иском о запрете осуществлять деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами в пансионате. Исковые требования прокурора удовлетворены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прокуратура выявила три сайта, содержащих информацию о продаже дистанционным способом оружия и патронов.