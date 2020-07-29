В Петербурге задержали членов ячейки ИГ, готовящих убийство силовиков

В Петербурге задержали членов ячейки ИГ, готовящих убийство силовиков
В Петербурге вскрыли ячейку ИГ. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге задержали сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным ФСБ, они готовили нападения на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Задержанными оказались выходцы из Средней Азии. После убийства силовиков они планировали выехать на территорию ближневосточного региона для участия в международной террористической организации, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.

В ходе обысков обнаружены средства связи и банковские карты, которые использовались в преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористам. Проверяется причастность задержанных к пропаганде терроризма и вербовке граждан РФ.

«Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали граждан Таджикистана, подозреваемых в пособничестве террористам.

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