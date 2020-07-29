Депутатов проверят на наличие двойного гражданства

Ряд депутатов Госдумы РФ проверят на наличие иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Соответствующее поручение дал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Информацию о возможном наличии двойного гражданства запросят в Центризибркоме РФ. Сделать это поручено думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах.

Володин напомнил, что, согласно новым нормам Конституции, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Напомним, в апреле Вячеслав Володин в ходе пленарного заседание предложил проверить депутата Дениса Парфенова на наличие американского гражданства. В ответ на это Парфенов заявил, что проверить необходимо всю Госдуму.

«Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Если информация о наличии у депутатов двойного гражданства подтвердится, будут приняты меры. В противном случае «вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию», подчеркнул Володин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чиновникам, судьям и депутатам запретили иметь иностранное гражданство.