Руфер залез на вершину «Лахта Центра»

Руфер залез на вершину &#171;Лахта Центра&#187;
Руфер на "Лахта центре". Скриншот: YouTube/outer area

Молодой экстремал залез на вершину «Лахта Центра» — самого высокого небоскреба в Европе. Видео с руфером опубликовано на YouTube-канале «Outer area».

На ролике неизвестный мужчина забирается на шпиль «Лахта Центра» и останавливается на самой высокой точке. Забраться наверх руферу, судя по кадрам, удалось без страховки.

«Совсем скоро выложим видео с покорением «Лахта Центра», подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть эпичное зрелище. Этот проект мы готовили и планировали более года!», — говорится в описании YouTube-канала.

«Лахта Центр» — общественно-деловой комплекс в Петербурге и штаб-квартира «Газпрома». Высота башни составляет 462 метра. Здание считается самым высоким в Европе и России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на крыше Витебского вокзала в Петербурге задержали 33-летнего руфера. Мужчине грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лахта центр новости спб руфер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге предложили новый способ борьбы с нелегальными перевозчиками
Квентин Тарантино выбрал лучшие фильмы в истории кино
Под Тосно два человека получили травмы в ДТП с фурой
В Кировске открыли памятник погибшим на службе пожарным
Турция допускает введение новых ограничений из-за COVID-19
Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием
Нефтяные разливы появились в акватории Невы
Руфер залез на вершину «Лахта Центра»