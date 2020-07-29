Руфер залез на вершину «Лахта Центра»

Молодой экстремал залез на вершину «Лахта Центра» — самого высокого небоскреба в Европе. Видео с руфером опубликовано на YouTube-канале «Outer area».

На ролике неизвестный мужчина забирается на шпиль «Лахта Центра» и останавливается на самой высокой точке. Забраться наверх руферу, судя по кадрам, удалось без страховки.

«Совсем скоро выложим видео с покорением «Лахта Центра», подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть эпичное зрелище. Этот проект мы готовили и планировали более года!», — говорится в описании YouTube-канала.

«Лахта Центр» — общественно-деловой комплекс в Петербурге и штаб-квартира «Газпрома». Высота башни составляет 462 метра. Здание считается самым высоким в Европе и России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на крыше Витебского вокзала в Петербурге задержали 33-летнего руфера. Мужчине грозит штраф до 5 тыс. рублей.