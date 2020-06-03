На крыше Витебского вокзала транспортная полиция задержала руфера

Сотрудники транспортной полиции задержали на крыше Витебского вокзала в Северной столице руфера, который решил похвастаться перед друзьями.

Оказалось, что молодой человек решил блеснуть навыками перед своими приятелями во время прогулки и рассказал, что легко может оказаться на крыше исторического здания. Затем, проникнув на территорию вокзала, он без всякой страховки забрался наверх. К счастью, рядом вовремя оказались правоохранители, которые предотвратили непоправимые последствия этого поступка.

Задержанный, как выяснилось, 33-летний житель Кингисеппа и работает кровельщиком в Петербурге, чем, вероятно, и объясняется его уверенность в своих действиях. Теперь руферу грозит до пяти тысяч рублей штрафа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Росгвардии задержали руфера на крыше университета имени Герцена.