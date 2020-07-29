В Кировске открыли памятник погибшим на службе пожарным

В Кировском районе открыли памятник пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Установлен он был по инициативе членов профсоюзной организации противопожарной службы Ленобласти.

Памятник открыли родственники погибших пожарных 29 июля, сообщает пресс-служба Ленинградской области.

«Пусть память о людях, совершивших подвиг, сохранится и в сердцах, и в камне, и в истории, и пусть сегодняшние молодые ребята берут пример с героев», — сказал губернатор Александр Дрозденко на открытии.

Монумент изготовлен на средства, пожертвованные организациями и жителями Ленобласти, профсоюзной организацией противопожарной службы и общественной организации «Добровольное пожарное общество Ленинградской области».

Как рассказал Александр Дрозденко, в ближайшие годы в Ленобласти построят около 10 новых пожарных депо. На данный момент приобретено 150 единиц техники.

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