На Серафимовском кладбище установили памятник в честь подводников, погибших год назад в Баренцевом море

На Серафимовском кладбище установили памятник в честь подводников, погибших год назад в Баренцевом море
Планируется, что в Петергофе также появится сквер, посвященный подводникам. Фото: gov.spb.ru

В воскресенье, 5 июля, на Серафимовском мемориальном кладбище в Северной столице прошло открытие памятника офицерам-подводникам, которые погибли в Баренцевом море ровно год назад.

На памятном мероприятии присутствовал губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмиралом Игорем Мухаметшиным они возложили цветы к новому комплексу. Почтили память погибших также их родственники.

Глава города напомнил, что трагический инцидент произошел 1 июля 2019 года. На глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел пожар. На борту находилось 14 офицеров-подводников, все они, к сожалению, погибли. Сейчас государство помогает их семьям материально.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов дал напутствие выпускникам школ, сдающим ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.

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