На Серафимовском кладбище установили памятник в честь подводников, погибших год назад в Баренцевом море

В воскресенье, 5 июля, на Серафимовском мемориальном кладбище в Северной столице прошло открытие памятника офицерам-подводникам, которые погибли в Баренцевом море ровно год назад.
На памятном мероприятии присутствовал губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмиралом Игорем Мухаметшиным они возложили цветы к новому комплексу. Почтили память погибших также их родственники.
Глава города напомнил, что трагический инцидент произошел 1 июля 2019 года. На глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел пожар. На борту находилось 14 офицеров-подводников, все они, к сожалению, погибли. Сейчас государство помогает их семьям материально.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов дал напутствие выпускникам школ, сдающим ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.