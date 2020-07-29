В 2020 году в Ленобласти побывали 960 тысяч туристов

В 2020 году в Ленобласти побывали 960 тысяч туристов
Ленобласть привлекает туристов разнообразием активного отдыха. Фото: Baltphoto

Обычно туристы, которые приезжают на отдых в Ленинградскую область, предпочитают активное времяпрепровождение.

Как сообщили в областном комитете по туризму, за первые шесть месяцев этого года Ленобласть посетили около 960 тысяч российских туристов.

Чаще всего на отдых в 47 регион приезжали путешественники из Северной столицы, Москвы и Подмосковья. Ленобласть привлекает туристов разнообразием активного отдыха: здесь есть чем заняться любителям экстрима и здорового образа жизни.

Так, в Ленобласти туристы могут провести время за велопрогулками, катанием на лыжах, серфах, байдарках, каяках и рафтах. Некоторые отдают предпочтение походам, веревочным паркам, дайвингу и катанию на лошадях.

Добавим, что в регионе выросли цены на проживание в гостиницах — цены на номера выросли на восемь процентов по сравнению с прошлогодними предложениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тысячи туристов посетят Петербург после открытия границ.

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