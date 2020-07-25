Тысячи туристов посетят Петербург после открытия границ

Тысячи туристов посетят Петербург после открытия границ
Туристы вернутся в Петербург после открытия границ. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Смольный ожидает, что в Северную столицу прибудут тысячи путешественников из разных стран после возобновления международного авиасообщения.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Смольный, петербургские власти рассчитывают, что после открытия границ город посетят тысячи иностранных туристов.

По данным Всемирной туристской организации, мировой туризм восстановится в полном объеме лишь через 4-6 лет. Однако городское правительство считает, что на это потребуется гораздо меньше времени — от полутора до двух лет. Сейчас Смольный предпринимает все необходимые действия для скорейшего восстановления туристического потока.

Петербуржцам и гостям города также напомнили, что в городе на Неве уже возобновили работу около 40 санаториев, парки, музеи, а также летние террасы в кафе и ресторанах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково заявили о готовности к выполнению международных перелетов.

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