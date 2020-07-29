Marvel выпустит новый фильм про умного Халка

Marvel выпустит новый фильм про умного Халка
Халк в фильме "Тор: Рагнарек"

Студия Marvel выпустит новый фильм про супергероя Халка. В нем расскажут о том, как Брюс Беннер научился себя контролировать.

Как сообщает We Got This Covered,. ссылаясь на источник в киностудии, так называемый Умный Халк, который способен контролировать свою вторую сущность, впервые появился на экране в фильме «Мстители: Финал». Фанаты назвали супергероя таким именем после того, как Брюс Бэннер научился контролировать эмоции и поведение, избегая перевоплощение в зеленого монстра.

При этом в фильмах киновселенной пока не рассказывали, как именно Халк смог научиться этому. Сообщается, что действия фильма развернутся между событиями блокбастеров «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что составлен рейтинг лучших злодеев Marvel.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Marvel супергерой фильм халк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аварии под Выборгом погиб маленький ребенок
Marvel выпустит новый фильм про умного Халка
В 2020 году в Ленобласти побывали 960 тысяч туристов
Школьники и студенты вернутся к учебе 1 сентября
Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка» благодаря фанатам
Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа
В Петербурге предложили новый способ борьбы с нелегальными перевозчиками
Квентин Тарантино выбрал лучшие фильмы в истории кино