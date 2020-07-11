Составлен рейтинг лучших злодеев Marvel

Эрик Киллмонгер из фильма «Черная пантера», сыгранный Майклом Б. Джорданом, призван лучшим злодеем киновселенной Marvel. Рейтинг антагонистов составило издание Collider.
Киллмонгер получил первое место как злодей, поступки которого логичны и обоснованы. Персонаж имеет мотивацию и трагичную историю. При этом оправдать его действия трудно.
На втором месте расположился Локи в исполнении Тома Хиддлстона. Тройку лидеров замкнул Эдриан Тумс из фильма «Человек паук: Возвращение домой». Роль его сыграл Майкл Китон.
В список лучших злодеев также вошли Танос, Эго из «Стражей галактики 2», Красный Череп и Альтрон.
Худшими названы военный Эмиль Блонский из «Невероятного халка» и Хлыст, появившийся в «Железном человеке 2».
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