Петербургские семьи с детьми-инвалидами смогут получить жилищные сертификаты

Город продолжает обеспечивает квадратными метрами нуждающихся.

В Северной столице стартовал прием заявление на улучшение жилищных условий для семей с детьми, имеющими различные формы инвалидности. Обратиться за помощью родители смогут в течение года. В общей сложности, воспользоваться такой возможностью смогут около 100 семей. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Собрать документы и подать их на рассмотрение могут те семьи, которые ждут своей очереди в рамках программы улучшения жилищных условий. Также, подать заявление могут нуждающиеся в «квадратах» по договорам социального найма.

Сертификат представляет собой денежные средства. Реализовать их можно в течение года после получения. С помощью данной выплаты получится либо приобрести, либо отстроить жилье на территории города на Неве или Ленинградской области.

Обратиться за подробной информацией по этому поводу можно в СПб ГБУ «Горжилобмен». Именно в данном учреждении осуществляется прием соответствующих заявлений.

Правительство Петербурга ежегодно до 2022 года выделяет на помощь с жильем нуждающимся по 325 млн рублей. Средства начисляются из городского бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге государственные субсидии на жилье получат 155 семей с детьми-инвалидами.