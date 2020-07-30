В Эрмитаж начнут пускать больше посетителей

Петербуржцы и гости города активно интересуются искусством, получив возможность вновь посещать музей после долгого перерыва.

Представители Государственного Эрмитажа обратились в Роспотребнадзор с просьбой отменить обязательное ношение перчаток в стенах культурного учреждения. Однако, ношение масок при этом останется обязательным еще продолжительное время. Об этом в своем обращении рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в Facebook-аккаунте музея.

Также, появились хорошие новости и для маленьких посетителей. Пересмотрев бюджет, в музее решили, что могут позволить сделать вход детям до 7 лет вновь бесплатным. Помимо этого, с 1 августа увеличат частоту запуска групп посетителей. В настоящее время проходить в музей и изучать картины и экспонаты, гости музея могут раз в час, двигаясь при этом по специально разработанным маршрутам. Изучив ситуацию, руководители Эрмитажа решили производить запуск людей каждые полчаса.

Также, благодаря улучшению эпидемиологической обстановки и снятию ограничительных мер, в музее снова начнут работу магазины с сувенирной продукцией и кафе.

Напомним, Государственный Эрмитаж распахнул свои двери для всех желающих 15 июля. В день музей посещают около 1000 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пиотровский рассказал, сколько людей посещает Эрмитаж в период эпидемии.