В Красногвардейском районе тушили полыхающую иномарку

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Пожарные отправились ликвидировать случившийся пожар ночью, 30 июля.

Происшествие произошло на Лесной улице. По неустановленным причинам загорелся автомобиль Hyundai. Сигнал о пожаре спасатели получили около 03:40. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Специалисты пожаротушения оперативно отправились на место событий, где увидели машину, охваченную пламенем. Справиться со стихией удалось приблизительно за час. Воздействие огня лишило автомобиль моторного отсека.

Причины пожара будут устанавливать специалисты. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар охватил квартиру на последнем этаже дома на Поэтическом бульваре. Очевидцы заметили столб дыма, которые распространялся из окон квартиры, находившейся на последнем этаже многоэтажного дома.