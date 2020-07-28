Пожар охватил квартиру на последнем этаже дома на Поэтическом бульваре

В Выборгском районе Северной столицы произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил квартиру на последнем этаже, с балкона вырывается столб дыма.

Возгорание случилось во вторник, 28 июля, в доме №15 корпус 1 на Поэтическом бульваре. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей пожара, полыхает квартира под крышей дома. На месте происшествия уже работают сотрудники пожарно-спасательной части.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ЗСД пожарные тушили полыхающий автомобиль. Пламя полностью охватило транспортное средство.