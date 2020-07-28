На ЗСД спасатели тушили полыхающий автомобиль

На ЗСД возле Краснопутиловского съезда загорелся автомобиль. Причины возгорания не приводятся.

Инцидент случился поздним вечером в понедельник, 28 июля. Фотографиями полыхающей легковушки очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что пламя полностью охватило транспортное средство. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Английской набережной глубокой ночью водитель каршерингового авто протаранил дорожное ограждение. Очевидцы запечатлели арендованную иномарку на фоне разведенных мостов.