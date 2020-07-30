Пожарным удалось устранить пожар в ангаре на Петергофском шоссе

Крупное возгорание произошло ночью, 30 июля, в Красносельском районе.

Информацию о происшествии экстренные службы получили в 03:32. Стало известно, что пламя полностью охватило ангар размером 20 на 30 квадратных метров. Спасатели оперативно отправились совершать работы по ликвидации пожара. По прошествии 40 минут, ранг пожара достиг №1-БИС, в виду сложности. Однако, благодаря слаженной работе специалистов, к 4:30 огонь удалось локализовать, что позволило понизить ранг до №1. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Полностью работы, связанные с тушением и устранением последствий, удалось завершить к 6 часам утра. В ликвидации пожара на Петергофском шоссе были задействованы 37 человек личного состава.

По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших. В любом случае, в МЧС информации о них не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на КАД пожарные тушили полыхающий Saab.