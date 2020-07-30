Подозреваемого в нападении на прохожего в Спасском переулке поймали

В Адмиралтейском районе Петербурга задержали подозреваемого в грабеже 46-летнего мужчины. Нападение произошло в арке дома 14/35 по Спасскому переулку.

В полицию 19 июля обратился охранник бизнес-центра. Он сообщил, что увидел, как в арке дома двое мужчин ударили прохожего, отобрали у него сумку и убежали. Охранник привел пострадавшего в бизнес-центр и вызвал полицию.

Мужчина рассказал, что в похищенной сумке лежали паспорт, телефон и банковская карта.

«Общая сумма похищенного составила 3 тысячи 500 рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый задержан и арестован. Им оказался неоднократно судимый 40-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Полиция разыскивает второго нападавшего.

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