Жена экс-основателя ЧВК из Петербурга опровергла его задержание в Белоруссии

Журналисты опознали среди задержанных в Белоруссии россиян основателя петербургских тату-студий Maruha Алексея Марущенко. Его супруга Ольга информацию о задержании опровергла.

На снимках был замечен человек с татуировками, схожими с тату Марущенко. Имя его в списке задержанных, опубликованном «Белта», отсутствует, однако тот факт, что бизнесмен был соучредителем «Частной военной компании «МАР», заставило предположить обратное.

По данным белорусских властей, все задержанные россияне связаны с иностранной частной военной компанией.

Супруга Марущенко информацию о задержании мужа не подтвердила, пишет АБН. Она заявила, что бизнесмен находится в Петербурге и пообещала дать официальное заявление в течение дня.

«ЧВК «Мар» ликвидировано четыре года назад, ложь и полнейшая дезинформация», — приводит её слова издание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал задержание 33 россиян чрезвычайным происшествием.