Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием

Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание 33 россиян на территории страны. По данным местных СМИ, они являются представителями иностранной частной военной компании.

Лукашенко 29 июля выступил на срочном совещании с членами Совета безопасности Белоруссии.

«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью», — приводит его слова БелТА.

Белорусский президент поручил немедленно обратиться в соответствующие структуры РФ за разъяснениями. Он также попросил пресс-секретаря Наталью Эйсмонт связаться с российскими СМИ и Telegram-каналами, чтобы они «пургу не гнали».

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не имеет цели опорочить «близкую страну».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов из страны за призывы к массовым беспорядкам.

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