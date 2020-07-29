Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание 33 россиян на территории страны. По данным местных СМИ, они являются представителями иностранной частной военной компании.
Лукашенко 29 июля выступил на срочном совещании с членами Совета безопасности Белоруссии.
«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью», — приводит его слова БелТА.
Белорусский президент поручил немедленно обратиться в соответствующие структуры РФ за разъяснениями. Он также попросил пресс-секретаря Наталью Эйсмонт связаться с российскими СМИ и Telegram-каналами, чтобы они «пургу не гнали».
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не имеет цели опорочить «близкую страну».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов из страны за призывы к массовым беспорядкам.