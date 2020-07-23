Лукашенко пригрозил выдворять иностранные СМИ за призыв на «майданы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов из страны за призывы к массовым беспорядкам. Принять подобные меры он может до конца предвыборной кампании.

В немилость белорусского президента, в частности, попали ВВС, «Свобода» и «Свободная Европа». Работу их он раскритиковал за отношение к стране и призывы людей «на майданы».

«Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите?», — приводит слова Лукашенко «Коммерсантъ».

Разобраться с ситуацией в СМИ он призвал чиновников и собственную администрацию. «Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности», — сказал Лукашенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировала пять кандидатов: Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Анну Канопацкую, Сергея Череченя и Андрея Дмитриева.