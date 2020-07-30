Ресторан в Петроградском районе оштрафовали на 300 тысяч за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Ресторан в Петроградском районе оштрафовали на 300 тысяч за продажу алкоголя несовершеннолетнему
Суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Речь идет о заведении под названием «Русская рыбалка».

Судом было установлено, что 7 мая на крыльце заведения несовершеннолетний смог приобрести две бутылки горячительного напитка. При этом, стоимость каждого составляла 240 рублей. Человек, представляющий интересы ресторана, в свою очередь сообщил, что доказательств данного правонарушения приведено не было. В частности, на представленной бутылке не имелось маркировки и отсутствовал чек, подтверждающий покупку. Также, не было предоставлено записи с камер видеонаблюдения, на которой мог быть запечатлен факт продажи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Представитель заведения заявил в суде, что все работники знают правила законодательства и были осведомлены о том, что несовершеннолетним продавать алкоголь запрещено.

Таким образом, вина признана не была. Даже учитывая все вышеперечисленные аргументы, их оказалось недостаточно для снятия обвинения. Поэтому мировой судья назначил штраф ООО «Русская рыбалка» в размере 300 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал на 200 тысяч петербуржца, укравшего из авто корм для стерилизованных котов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
объединённая пресс-служба судов Петербурга продажа алкоголя несовершеннолетним штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы самые грязные реки Петербурга в 2020 году
Александр Кокорин подпишет контакт со «Спартаком»
Петербуржца поощрят за поимку квартирного вора на Солдата Корзуна
Ресторан в Петроградском районе оштрафовали на 300 тысяч за продажу ...
Ecolines объявил о возобновление автобусного сообщения между Петербургом и ...
В Петербурге количество краж люков в 2020 году уменьшилось в 13 раз
Судебные приставы заинтересовались Боярским, не желающим оплачивать долг за ЖКУ
Визовый центр начнет выдавать паспорта с 3 августа