Ресторан в Петроградском районе оштрафовали на 300 тысяч за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Речь идет о заведении под названием «Русская рыбалка».

Судом было установлено, что 7 мая на крыльце заведения несовершеннолетний смог приобрести две бутылки горячительного напитка. При этом, стоимость каждого составляла 240 рублей. Человек, представляющий интересы ресторана, в свою очередь сообщил, что доказательств данного правонарушения приведено не было. В частности, на представленной бутылке не имелось маркировки и отсутствовал чек, подтверждающий покупку. Также, не было предоставлено записи с камер видеонаблюдения, на которой мог быть запечатлен факт продажи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Представитель заведения заявил в суде, что все работники знают правила законодательства и были осведомлены о том, что несовершеннолетним продавать алкоголь запрещено.

Таким образом, вина признана не была. Даже учитывая все вышеперечисленные аргументы, их оказалось недостаточно для снятия обвинения. Поэтому мировой судья назначил штраф ООО «Русская рыбалка» в размере 300 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал на 200 тысяч петербуржца, укравшего из авто корм для стерилизованных котов.