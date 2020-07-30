В России в 1,5 раза подорожал безлимитный интернет

На росте цен сказалась пандемия коронавируса. Средняя стоимость услуги – 888 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем говорится в исследовании Content Review. В России в период пандемии коронавируса выросла цена на безлимитный интернет – в среднем за него платят 888 рублей. Это в полтора раза больше, чем до объявления режима самоизоляции. Отмечается, что в связи с эпидемиологической обстановкой резко выросла нагрузка на сети – это и привело к увеличению стоимости интернета.

Безлимитный интернет также подорожал во всем мире на 25% и теперь за него в среднем платят почти четыре тысячи рублей.

«Рост среднего тарифа с безлимитным интернетом в России вызван переводом этой услуги из разряда доступных (и использовавшихся для маркетингового продвижения) в статус премиальной»,

— отмечается в исследовании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Интернет-омбудсмен прогнозирует рост цен на доступ к Сети.