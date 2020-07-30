В Адмиралтейском районе нашли мину времен ВОВ

Она долгое время лежала в подвале жилого дома.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу. Минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли в подвале дома в переулке Матвеева. Она лежала там на протяжении нескольких десятков лет.

Мину обнаружили во время ремонтных работ и тут же вызвали сотрудников спецслужб. В результате были эвакуированы восемь человек, а опасный предмет вывезли на полигон. Отмечается, что мина могла взорваться, несмотря на то, что сильно проржавела. К счастью, никто не пострадал. На данный момент она уничтожена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Сампсониевском откопали ручную гранату времен ВОВ. На место приезжали военнослужащие Западного военного округа. Они вывезли боеприпас из города и уничтожили в специальном для этого месте.