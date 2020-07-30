На Кораблестроителей из-под земли забил фонтан

На Кораблестроителей из-под земли забил фонтан
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Петербурга произошел мощный прорыв трубы. Информация о пострадавших выясняется.

Коммунальная авария случилась вечером четверга, 30 июля, на улице Кораблестроителей. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Фонтан, забивший из-под земли, очевидцы прозвали «королевским». Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 18-й линии Васильевского острова лопнула труба. Фонтан подтопил припаркованные автомобили.

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