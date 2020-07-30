На Будапештской столкнулись сразу три легковушки

В Северной столице на Будапештской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей. Причина столкновения не приводится.

Авария случилась вечером четверга, 30 июля. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«После перекрестка с проспектом Славы», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что больше всего досталось серой легковушке – у машины сильно помята крышка капота. У других участников повреждения не зафиксированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе Mitsubishi разбился о столб, спасатели вытаскивали пострадавших из авто. В результате столкновения кроссовер превратился в груду металла.