На Кадетской линии В.О. массовую драку остановили полиция и скорая

В Сети опубликовали видео с места событий. Фото: vk.com/spb_today

В Сети опубликовали видео с места событий. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Васильевском острове, по сообщениям очевидцев, произошла массовая драка. Потасовка неизвестных завершилась визитом правоохранителей.

Об этом стало известно вечером четверга, 30 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей случившегося, массовые разборки завязались на Кадетской линии В.О. По их словам, драка закончилась приездом сотрудников полиции и медиков.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Нарвской» произошла драка между контролером и пассажиром, причина — отсутствие защитной маски. В ответ на замечание петербуржец попросту ударил сотрудника кулаком по лицу.