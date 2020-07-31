Русская борзая пугает прохожих, бегая по проспекту Луначарского

Оставшаяся без надзора хозяина собака успела напугать жителей Петербурга. Бегающее животное заметили на проспекте Луначарского.

Об этом стало известно в четверг, 30 июля. Кадрами собаки очевидцы поделились поздним вечером в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Бегает русская борзая. Так быстро, что камера не берет», — написал автор записи.

Пользователь также отметил, что собака побежала в сторону метро «Проспект Просвещения». В комментариях к записи подписчики написали, что носящийся в темноте пес выглядит довольно пугающе.

Некоторые указали, что переживают за одинокую собачку и призывают других делиться информацией о ней.

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