Русская борзая пугает прохожих, бегая по проспекту Луначарского

Русская борзая пугает прохожих, бегая по проспекту Луначарского
Собака бегает одна. Фото: vk.com/spb_today

Оставшаяся без надзора хозяина собака успела напугать жителей Петербурга. Бегающее животное заметили на проспекте Луначарского.

Об этом стало известно в четверг, 30 июля. Кадрами собаки очевидцы поделились поздним вечером в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Бегает русская борзая. Так быстро, что камера не берет», — написал автор записи.

Пользователь также отметил, что собака побежала в сторону метро «Проспект Просвещения». В комментариях к записи подписчики написали, что носящийся в темноте пес выглядит довольно пугающе.

Некоторые указали, что переживают за одинокую собачку и призывают других делиться информацией о ней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти собака вцепилась в шею ребенку, возбуждено дело. Животное без намордника сорвалось с поводка и напало на малыша.

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