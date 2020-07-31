Леонардо Ди Каприо снимет сериал по роману Олдоса Хаксли

Звезда голливудских фильмов Леонардо Ди Каприо выступит продюсером сериала «Остров», в основу которого ляжет одноименный роман-утопия писателя Олдоса Хаксли.

Как сообщает Variety, реализацией проекта займется студия Ди Каприо Appian Way вместе с компанией In Good Company Films. Пока неизвестно, достанется ли актеру какая-то роль в сериале.

Для справки добавим, что роман Олдоса Хаксли «Остров» был опубликован в 1962 году. История рассказывает о циничном журналисте, который попал на остров Пала в результате кораблекрушения. Далее автор рассказывает об отдаленном обществе, проживающем на этом острове.

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