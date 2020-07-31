Разгневанный охранник выстрелил в мигранта на Просвещения

Разгневанный охранник выстрелил в мигранта на Просвещения
Мужчину госпитализировали после выстрела в спину. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Скорая помощь госпитализировала уроженца Таджикистана, который получил огнестрельное травматическое ранение в ходе конфликта с охранником.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло вечером в четверг, 30 июля, на разгрузочной площадке на проспекте Просвещения. Предварительно, там между местным охранником и иностранцем завязался конфликт. По всей видимости, что-то сильно разгневало сотрудника и он выстрелил из травмата в оппонента, когда тот стоял к нему спиной.

Медики, прибывшие на место происшествия, также диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника у пострадавшего. Несмотря на ранение, мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти прогремели выстрелы: погиб один человек.

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