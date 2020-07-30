В Ленобласти прогремели выстрелы: погиб один человек

Пострадавший мужчина получил серьезные травмы, в результате чего скончался.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Во Всеволожском районе недалеко от станции метро «Улица Дыбенко» трое мужчин вышли из леса, после чего прогремели выстрелы. Двое смогли скрыться с места происшествия, а третий получил серьезные травмы. В результате раненный мужчина скончался, еще один пострадал – у него повреждена рука.

Пока что стрелявшего задержать не удалось. Непонятно, каковы были мотивы его поступка. Полицейские занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бизнесмен и его приятель устроили стрельбу холостыми на Московском шоссе. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Стрелявшему грозит арест.