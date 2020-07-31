Безработный петербуржец угнал катер на Обводном канале

Полиция разыскала похищенный в центре Петербурга катер с прицепом, а также подозреваемого в угоне.

Как стало известно gazeta.spb.ru, угнанный катер находился на неохраняемой парковке завода «Металлист» у дома №148 по набережной Обводного канала. Об угоне катера Vеlvet с прицепом стало известно в среду, 29 июля.

Установлено, что катер не был зарегистрирован, а его владельцем является 45-летний житель Петербурга. Он оценил похищенное в 2,3 млн рублей.

На следующий день после угона правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о краже. Через несколько часов катер и подозреваемый угонщик были найдены. Водный транспорт был у дома %36 по улице Ольги Берггольц, а злоумышленник, 57-летний мужчина, был задержан у дома №9 по Советскому переулку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое пытались украсть сейф из пункта приема вторсырья на Дороге на Металлострой.