Двор дома рэпера Картрайта перекрыла полиций

Там проводят следственно-оперативные мероприятия. Внутрь двора никого не пропускают.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем пишет 78.ru. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли двор дома на Невском проспекте, где жил расчлененный рэпер Энди Картрайт. Там проводят следственно-оперативные мероприятия, поэтому внутрь никого из прохожих не пропускают. Жителей дома также просят покинуть территорию – некоторые даже не знали, какая трагедия произошла в здании.

Напоминаем, что о жестоком убийстве стало известно несколько дней назад. В преступлении обвиняют супругу артиста, которая могли убить и расчленить его. В квартире нашли пять пакетов с останками, а также нашли молоток, нож, разделочную доску, пилу, пластиковый таз и наволочку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что супругу рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве.