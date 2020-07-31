Супругу рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве

В Санкт-Петербурге задержали Марину Кохал, которая ранее по уголовному делу проходила лишь в качестве свидетеля.

Сегодня, 31 июля, женщина была задержана. Теперь она является подозреваемой в совершении преступления против собственного мужа. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета.

Напомним, сотрудники полиции обнаружили труп украинского хип-хоп исполнителя и участника Versus Battle Энди Картрайта в квартире одного из домов по Невскому проспекту. Ужасающим оказался факт того, что погибший был расчленен. На месте были обнаружены 5 пакетов с фрагментами тела. Его жена рассказала, что рэпер умер несколько дней назад от передозировки наркотическими веществами, и она не захотела, чтобы общественность об этом узнала. Поэтому решила таким образом поступить с телом и делать вид, исполнитель просто «исчез».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жене погибшего рэпера Энди Картрайта может грозить арест.