На Матроса Железняка массовая авария перекрывает движение

На Матроса Железняка массовая авария перекрывает движение
Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: vk.com/spb_today

На участке дороги столкнулись сразу три машины.

Об этом стало известно сегодня вечером, 31июля. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на улице Матроса Железняка – там столкнулись три автомобиля. Отмечается, что одна из машин выезжала со двора, когда другая пыталась заехать на территорию, а третья в этот момент уворачивалась. В результате транспортные средства загородили проезд. По предварительным данным, никто не пострадал.

Не уточняется, приезжали ли на место сотрудники спецслужб. Прочие детали инцидента не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Каменоостровском в ДТП пострадал велосипедист. Столкновение произошло на «зебре». На место приехали сотрудники экстренных служб.

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