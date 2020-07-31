На Матроса Железняка массовая авария перекрывает движение

На участке дороги столкнулись сразу три машины.

Об этом стало известно сегодня вечером, 31июля. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на улице Матроса Железняка – там столкнулись три автомобиля. Отмечается, что одна из машин выезжала со двора, когда другая пыталась заехать на территорию, а третья в этот момент уворачивалась. В результате транспортные средства загородили проезд. По предварительным данным, никто не пострадал.

Не уточняется, приезжали ли на место сотрудники спецслужб. Прочие детали инцидента не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Каменоостровском в ДТП пострадал велосипедист. Столкновение произошло на «зебре». На место приехали сотрудники экстренных служб.