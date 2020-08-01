Городские активисты отстаивают историческое мощение на проспекте Римского-Корсакова — их оттесняют силой

В субботу утром, 1 августа, в центре Северной столицы, во дворе дома №39 по проспекту Римского-Корсакова рабочие стали уничтожать историческое каменное мощение.

Тревогу забили представители петербургского филиала ВООПИиК, оповестившие об этих действиях в своей официальной группе во «Вконтакте». На место происшествия сразу отправились неравнодушные граждане и, как стало известно позже, сотрудники КГИОП. Однако стоило представителям власти покинуть двор дома №39, туда вернулась техника и работы по ликвидации мощения продолжились.

Общественные активисты попытались противостоять уничтожению исторического объекта, однако людей стали оттеснять силой. Официальной информации о происходящем пока не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петроградки хотят своими силами восстановить упавший виноград, который много лет оплетал стену дома №18 по улице Лизы Чайкиной.