Женский «Зенит» в дебютном матче уступил московскому ЦСКА со счетом 2:1

Тем не менее, болельщики уверены, что петербурженок ждет перспективное будущее. Фото: fc-zenit.ru

Тем не менее, болельщики уверены, что петербурженок ждет перспективное будущее. Фото: fc-zenit.ru

В субботу, 1 августа, состоялся первый в истории матч женских команд петербургского футбольного клуба «Зенит» и столичной команды ЦСКА.

В самом начале игры спортсменки сине-бело-голубых отличились удачно забитым мячом: на 2-й минуте первого тайма Елена Шерстнева забила в ворота противника первый, но к сожалению, единственный гол петербургских футболисток. Московские соперницы проявили себя немного позже: на 20-й минуте игры в ворота «Зенита» залетел первый мяч.

Долгая и напряженная борьба за решающее очко завершилась на предпоследней минуте: второй гол забили москвички на 89-й минуте. Матч прошел в рамках первого тура женской Суперлиги по футболу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эта встреча стала первой в истории для женского состава «Зенита», тогда как участницы ЦСКА являются действующими чемпионками России по футболу.